Режиссер Виталий Манский заявил, что фестиваль «Артдокфест» в России закрыт
Россия и мир
Фото: соцсети Виталия Манского
Международный фестиваль авторского документального кино «Артдокфест» в России проходить не будет. Об этом сообщил президент фестиваля режиссер Виталий Манский.
«Артдокфест» в России закрыт. В России, которую мы все получили», — написал он в соцсетях.
31 марта в Москве было сорвано открытие фестиваля. Кинотеатр «Октябрь» закрыли из-за сообщения о минировании, зрителей эвакуировали на улицу. Самого Виталия Манского облили краской. По сообщениям СМИ, к нему подошел мужчина и сказал, что сейчас не время для фестивалей и якобы спросил, почему режиссер не приезжает на Донбасс (ранее Манский выступал против военной спецоперации на Украине). Затем неизвестный плеснул в режиссера красной краской из стакана.
Причину закрытия фестиваля Манский не называет. По его словам, официальное заявление дирекции будет опубликовано позднее.
Международный фестиваль авторского документального кино «Артдокфест» был учрежден в 2007 году. Организаторов, членов жюри и участников фестиваля не раз обвиняли в якобы «антигосударственной позиции».
«Артдокфест» в России закрыт. В России, которую мы все получили», — написал он в соцсетях.
31 марта в Москве было сорвано открытие фестиваля. Кинотеатр «Октябрь» закрыли из-за сообщения о минировании, зрителей эвакуировали на улицу. Самого Виталия Манского облили краской. По сообщениям СМИ, к нему подошел мужчина и сказал, что сейчас не время для фестивалей и якобы спросил, почему режиссер не приезжает на Донбасс (ранее Манский выступал против военной спецоперации на Украине). Затем неизвестный плеснул в режиссера красной краской из стакана.
Причину закрытия фестиваля Манский не называет. По его словам, официальное заявление дирекции будет опубликовано позднее.
Международный фестиваль авторского документального кино «Артдокфест» был учрежден в 2007 году. Организаторов, членов жюри и участников фестиваля не раз обвиняли в якобы «антигосударственной позиции».
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