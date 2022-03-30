Режиссер Виталий Манский заявил, что фестиваль «Артдокфест» в России закрыт

Алевтина Трынова © Вечерние ведомости

Международный фестиваль авторского документального кино «Артдокфест» в России проходить не будет. Об этом сообщил президент фестиваля режиссер Виталий Манский.«Артдокфест» в России закрыт. В России, которую мы все получили», — написал он в соцсетях.31 марта в Москве было сорвано открытие фестиваля. Кинотеатр «Октябрь» закрыли из-за сообщения о минировании, зрителей эвакуировали на улицу. Самого Виталия Манского облили краской. По сообщениям СМИ, к нему подошел мужчина и сказал, что сейчас не время для фестивалей и якобы спросил, почему режиссер не приезжает на Донбасс (ранее Манский выступал против военной спецоперации на Украине). Затем неизвестный плеснул в режиссера красной краской из стакана.Причину закрытия фестиваля Манский не называет. По его словам, официальное заявление дирекции будет опубликовано позднее.Международный фестиваль авторского документального кино «Артдокфест» был учрежден в 2007 году. Организаторов, членов жюри и участников фестиваля не раз обвиняли в якобы «антигосударственной позиции».