Росздравнадзор заявил об активной перепродаже лекарств в соцсетях
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Росздравнадзор заявил, что в последнее время ведомство фиксирует активную перепродажу лекарств в соцсетях и маркетплейсах, что является нарушением законодательства.
«Приобретая фармпрепараты «с рук», покупатель не может быть уверен в их качестве. В связи с этим Росздравнадзор призывает граждан — покупайте препараты только в аптечных учреждениях, имеющих лицензию на фармдеятельность и разрешение на дистанционную торговлю»,— заявили в ведомстве.
В ведомстве напоминают, что по закону дистанционная продажа лекарств с последующей их доставкой к заказчику домой разрешена только тем аптекам, которые имеют специальное разрешение Росздравнадзора (на конец 2021 года — 421 аптечная организация). При этом рецептурные препараты дистанционно реализовываться не могут.
По данным Росздравнадзора, в прошлом году было заблокировано или удалено 16 339 ссылок на ресурсы, незаконно реализующие лекарства через Интернет, из них 2 127 — в соцсетях. Данных на этот год в ведомстве не приводят.
«Приобретая фармпрепараты «с рук», покупатель не может быть уверен в их качестве. В связи с этим Росздравнадзор призывает граждан — покупайте препараты только в аптечных учреждениях, имеющих лицензию на фармдеятельность и разрешение на дистанционную торговлю»,— заявили в ведомстве.
В ведомстве напоминают, что по закону дистанционная продажа лекарств с последующей их доставкой к заказчику домой разрешена только тем аптекам, которые имеют специальное разрешение Росздравнадзора (на конец 2021 года — 421 аптечная организация). При этом рецептурные препараты дистанционно реализовываться не могут.
По данным Росздравнадзора, в прошлом году было заблокировано или удалено 16 339 ссылок на ресурсы, незаконно реализующие лекарства через Интернет, из них 2 127 — в соцсетях. Данных на этот год в ведомстве не приводят.
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