Три десятка клиентов «Яндекс.Еды» подали коллективный иск к компании за утечку персональных данных
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние ведомости
Клиенты сервиса «Яндекс.Еда» подали коллективный иск к компании из-за утечки персональных данных. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на директора по правовым вопросам юридического сервиса Destra Legal Бориса Фельдмана, представляющего интересы заявителей.
Иск подали 33 человека. Каждый заявитель требует компенсации в размере 100 тысяч рублей. Еще около 300 человек отправили заявки о присоединении к иску.
В начале марта об утечке данных своих пользователей сообщил сам сервис «Яндекс.Еда», причиной указали «недобросовестные действия одного из сотрудников». 22 марта в сети обнаружили сайт, на котором была размещена карта с данными о пользователях, делавших заказы. Там можно было найти фамилию, имя, адрес, телефон, почту и сумму заказов за последние полгода. Карта содержала 58 000 адресов.
Сайт был заблокирован, а в отношении компании был составлен административный протокол за нарушение законодательства в сфере персональных данных (по ч. 1 ст. 13.11 КоАП РФ, которая предусматривает максимальный штраф 100 000 руб.).
В иске заявители указали, что после утечки данных им стали звонить с незнакомых номеров с рекламными предложениями.
Иск подали 33 человека. Каждый заявитель требует компенсации в размере 100 тысяч рублей. Еще около 300 человек отправили заявки о присоединении к иску.
В начале марта об утечке данных своих пользователей сообщил сам сервис «Яндекс.Еда», причиной указали «недобросовестные действия одного из сотрудников». 22 марта в сети обнаружили сайт, на котором была размещена карта с данными о пользователях, делавших заказы. Там можно было найти фамилию, имя, адрес, телефон, почту и сумму заказов за последние полгода. Карта содержала 58 000 адресов.
Сайт был заблокирован, а в отношении компании был составлен административный протокол за нарушение законодательства в сфере персональных данных (по ч. 1 ст. 13.11 КоАП РФ, которая предусматривает максимальный штраф 100 000 руб.).
В иске заявители указали, что после утечки данных им стали звонить с незнакомых номеров с рекламными предложениями.
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