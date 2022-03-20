Шанхай закрыли на крупнейший за два года локдаун из-за вспышки COVID-19
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Шанхай с понедельника закрыт на крупнейший за два года локдаун. Власти мегаполиса приняли это решение в связи с новой вспышкой коронавируса. Об этом сообщает Associated Press.
Ограничительные меры будут разделены на два этапа. Первый пройдет с понедельника по пятницу, экономический район Шанхая Пудун и близлежащие районы будут закрыты. На втором этапе перекроют центральную часть Шанхая. Закроются офисы и предприятия, сотрудники перейдут на удаленную работу, работа общественного транспорта будет приостановлена. Также будут перекрыты некоторые мосты и тоннели. Жителям предписано оставаться дома.
В воскресенье, по данным Национальной комиссии здравоохранения, по всей стране было выявлено 1219 случаев заболевания (а также 4996 бессимптомных случаев). В Китае придерживаются политики «нулевой терпимости» к COVID-19, которая подразумевает строгий локдаун и карантин для контактировавших с заболевшими. Власти Китая считают, что такой подход менее затратный, чем лечение после массового заражения.
Сегодня в Минздраве РФ заявили, что надо быть готовыми к новой волне COVID-19 в России.
Ограничительные меры будут разделены на два этапа. Первый пройдет с понедельника по пятницу, экономический район Шанхая Пудун и близлежащие районы будут закрыты. На втором этапе перекроют центральную часть Шанхая. Закроются офисы и предприятия, сотрудники перейдут на удаленную работу, работа общественного транспорта будет приостановлена. Также будут перекрыты некоторые мосты и тоннели. Жителям предписано оставаться дома.
В воскресенье, по данным Национальной комиссии здравоохранения, по всей стране было выявлено 1219 случаев заболевания (а также 4996 бессимптомных случаев). В Китае придерживаются политики «нулевой терпимости» к COVID-19, которая подразумевает строгий локдаун и карантин для контактировавших с заболевшими. Власти Китая считают, что такой подход менее затратный, чем лечение после массового заражения.
Сегодня в Минздраве РФ заявили, что надо быть готовыми к новой волне COVID-19 в России.
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