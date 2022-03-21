В России меняют условия льготной ипотеки, увеличится ставка и предельный размер кредита
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Президент России Владимир Путин поручил правительству до 31 марта изменить условия льготной ипотеки на новостройки. Вместо текущих 7% годовых ставка должна составить не более 12%. Документ опубликован на официальном сайте президента РФ.
Также, согласно поручению, увеличится предельный размер кредита — до 12 млн руб. для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей и до 6 млн руб. для остальных регионов. Сейчас предельный размер кредита ограничен 3 млн руб. для всех регионов.
Новые условия льготной ипотеки на новостройки начнут действовать с 1 апреля, программа продлится до 1 июля.
Условия других льготных ипотечных программ будут сохранены: семейной ипотеки под 6%, дальневосточной ипотеки под 2% и сельской ипотеки под 3%.
Также, согласно поручению, увеличится предельный размер кредита — до 12 млн руб. для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей и до 6 млн руб. для остальных регионов. Сейчас предельный размер кредита ограничен 3 млн руб. для всех регионов.
Новые условия льготной ипотеки на новостройки начнут действовать с 1 апреля, программа продлится до 1 июля.
Условия других льготных ипотечных программ будут сохранены: семейной ипотеки под 6%, дальневосточной ипотеки под 2% и сельской ипотеки под 3%.
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