На новосибирского педагога завели уголовное дело за комментарий в соцсети
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Полицейские провели обыск у новосибирского педагога Ирины Толмачевой из-за комментария в социальной сети. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 207.3 УК, ее обвиняют в распространении фейков о российской армии. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщила новосибирский депутат Хельга Пирогова.
По ее словам, сейчас Ирина Толмачева находится под подпиской о невыезде. Во время обыска у нее изъяли ноутбук и телефон. Депутат объявила сбор средств на адвоката.
Педагог-психолог Ирина Толмачева – член профсоюзной организации «Альянс учителей», которая защищает права педагогов и нередко выступает с критикой власти. Ранее Толмачева была председателем этой организации в Новосибирске.
По данным правозащитника Павла Чикова, по новой статье 207.3 УК РФ о «военных фейках» на данный момент в России расследуются 10 дел.
По ее словам, сейчас Ирина Толмачева находится под подпиской о невыезде. Во время обыска у нее изъяли ноутбук и телефон. Депутат объявила сбор средств на адвоката.
Педагог-психолог Ирина Толмачева – член профсоюзной организации «Альянс учителей», которая защищает права педагогов и нередко выступает с критикой власти. Ранее Толмачева была председателем этой организации в Новосибирске.
По данным правозащитника Павла Чикова, по новой статье 207.3 УК РФ о «военных фейках» на данный момент в России расследуются 10 дел.
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