Роспотребнадзор проверяет радиационную обстановку в связи с пожарами в зоне отчуждения ЧАЭС
Россия и мир
Архивный снимок. Фото: Вечерние ведомости
В связи с пожарами в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС Роспотребнадзором ведётся мониторинг радиационной обстановки в России в приграничных территориях, сообщается на сайте ведомства. По данным мониторинга, радиационная обстановка в РФ остается стабильной, ситуация на контроле Роспотребнадзора.
Ранее украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила о крупных пожарах в зоне отчуждения. «В зоне отчуждения в районе ЧАЭС из-за боевых действий горит более 10 тысяч гектаров лесов, зафиксирован 31 пожар, что приводит к повышенному уровню радиоактивного загрязнения воздуха», — написала Денисова в телеграм-канале.
По ее словам, ситуацию усугубляет ветреная и сухая погода. Омбудсмен обратилась в МАГАТЭ с просьбой отправить на Украину экспертов и оборудование для тушения огня.
В зоне отчуждения уже случался масштабный лесной пожар. В начале апреля 2020 года пожар возник всего в 2 километрах от хранилищ радиоактивных отходов. Огнем было уничтожено более 11 тысяч га леса. К тушению были привлечены более 500 человек, полностью ликвидировать огонь удалось только к середине мая. В эпицентре было зафиксировано повышение радиации.
Ранее украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила о крупных пожарах в зоне отчуждения. «В зоне отчуждения в районе ЧАЭС из-за боевых действий горит более 10 тысяч гектаров лесов, зафиксирован 31 пожар, что приводит к повышенному уровню радиоактивного загрязнения воздуха», — написала Денисова в телеграм-канале.
По ее словам, ситуацию усугубляет ветреная и сухая погода. Омбудсмен обратилась в МАГАТЭ с просьбой отправить на Украину экспертов и оборудование для тушения огня.
В зоне отчуждения уже случался масштабный лесной пожар. В начале апреля 2020 года пожар возник всего в 2 километрах от хранилищ радиоактивных отходов. Огнем было уничтожено более 11 тысяч га леса. К тушению были привлечены более 500 человек, полностью ликвидировать огонь удалось только к середине мая. В эпицентре было зафиксировано повышение радиации.
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