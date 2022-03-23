Глава Крыма Аксенов назвал YouTube империей лжи и призвал заблокировать платформу в России
Россия и мир
Фото: телеграм-канал Сергея Аксенова
Глава Республики Крым Сергей Аксенов, чей канал на YouTube был заблокирован, попросил Роскомнадзор запретить платформу в России.
«Вся информационная лента, включая медийку, тот же YouTube, все в фейках. Просто лживый, абсолютно злобный инструмент, разгоняющий только негатив в отношении России, наших граждан и нас. Поэтому плевать я хотел на них, ничего не надо восстанавливать, и Роскомнадзор прошу лучше их запретить на территории Российской Федерации», — цитирует Аксенова ТАСС.
Ранее глава Крыма в телеграм-канале прокомментировал блокировку своего аккаунта в Youtube и назвал эту платформу «империей лжи».
«Youtube заблокировал мой канал. Честно говоря, плевать. Тем более, что американская платформа не выполняет российские законы. Просто еще раз показали, чего стоят их заклинания о «свободе слова». Но мы это и так знаем. Империя лжи», — написал Аксенов.
«Вся информационная лента, включая медийку, тот же YouTube, все в фейках. Просто лживый, абсолютно злобный инструмент, разгоняющий только негатив в отношении России, наших граждан и нас. Поэтому плевать я хотел на них, ничего не надо восстанавливать, и Роскомнадзор прошу лучше их запретить на территории Российской Федерации», — цитирует Аксенова ТАСС.
Ранее глава Крыма в телеграм-канале прокомментировал блокировку своего аккаунта в Youtube и назвал эту платформу «империей лжи».
«Youtube заблокировал мой канал. Честно говоря, плевать. Тем более, что американская платформа не выполняет российские законы. Просто еще раз показали, чего стоят их заклинания о «свободе слова». Но мы это и так знаем. Империя лжи», — написал Аксенов.
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