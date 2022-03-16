Ямальские поисковики вышли из отряда «ЛизаАлерт» из-за разногласий по поводу спецоперации

16.55 Четверг, 24 марта 2022
Россия и мир
Фото: РИА Новости/Екатерина Лызлова
Подразделение «ЛизаАлерт» в ЯНАО вышло из состава поискового отряда из-за разногласий по поводу военной спецоперации на Украине. Об этом пишет «Коммерсант».

Издание сообщает, что инициатором выступил представитель ямальского подразделения Игорь Заборовский (депутат думы Надыма от «Партии роста»). Он заявил, что не согласен с официальной «нейтральной позицией» отряда.

По словам Заборовского, руководство отряда дало указание волонтерам держать нейтральную позицию на страницах в соцсетях и в целом соблюдать нейтралитет. «Я не согласен с этой позицией. Я патриот до глубины души, люблю свою страну, и мне не нравится, как на нее давят со всех сторон. Считаю, что мы, граждане, обязаны страну поддерживать»,— цитирует Заборовского «Коммерсант». Заборовский активно высказывается в поддержку ВС РФ на странице в ВК, помогает собирать гуманитарную помощь российским солдатам, пишет издание.

В пресс-службе «ЛизаАлерт» пояснили, что председатель отряда Григорий Сергеев попросил руководителей региональных подразделений «не озвучивать политическую позицию, чтобы избежать конфликтных ситуаций во время поисков пропавших людей». В организации подчеркнули, что отряд изначально принял позицию «вне политики» и не поддерживает никакие партии. Заборовский при этом нарушил правило нейтралитета, и ему предложили покинуть организацию, заявили в пресс-службе.

Сообщается, что Игорь Заборовский принял решение создать новую организацию поисковиков. По его словам, вместе с ним ушли большинство волонтеров окружного отряда (сейчас в активе отряда более 250 человек).

Подразделения добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» действуют в 63 регионах, они объединяют более 30 тыс. человек. За 11 лет с момента основания найдены живыми более 109 тыс. пропавших.


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Алевтина Трынова © Вечерние ведомости
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