Великобритания ввела санкции в отношении Грефа, Тинькова и еще более трех десятков физлиц
Россия и мир
Фото: официальный сайт Президента РФ/kremlin.ru
Великобритания расширила санкции против российских компаний и банкиров. В списке 33 физлица и 26 организаций из России. Об этом сообщается на сайте правительства Великобритании.
Под санкции, среди прочих, подпали, основатель «Тинькофф банка» Олег Тиньков, глава Сбербанка Герман Греф, а также такие компании, как Газпромбанк, Россельхозбанк, Альфа-банк, РЖД, АЛРОСА, «РусГидро», СМП-банк, «Совкомфлот» «Оборонные инициативы» и другие.
Под санкции, среди прочих, подпали, основатель «Тинькофф банка» Олег Тиньков, глава Сбербанка Герман Греф, а также такие компании, как Газпромбанк, Россельхозбанк, Альфа-банк, РЖД, АЛРОСА, «РусГидро», СМП-банк, «Совкомфлот» «Оборонные инициативы» и другие.
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