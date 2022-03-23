Росавиация продлила запрет на полеты на юге и в центральной части России до 1 апреля
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние ведомости
Росавиация продлевает запрет на полеты в аэропорты на юге и в центральной части России до 1 апреля.
«До 1 апреля 2022 года 03:45 часов по московскому времени продлен режим временного ограничения полетов в российские аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста», — говорится в сообщении.
Российским авиакомпаниям рекомендовано для организации перевозки пассажиров в указанные аэропорты использовать альтернативные маршруты через аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.
Остальные аэропорты России, включая международные, работают в обычном режиме, добавили в ведомстве.
Воздушное пространство на юге страны частично закрыто для гражданских самолетов с 24 февраля на фоне проведения специальной военной операции на Украине.
«До 1 апреля 2022 года 03:45 часов по московскому времени продлен режим временного ограничения полетов в российские аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста», — говорится в сообщении.
Российским авиакомпаниям рекомендовано для организации перевозки пассажиров в указанные аэропорты использовать альтернативные маршруты через аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.
Остальные аэропорты России, включая международные, работают в обычном режиме, добавили в ведомстве.
Воздушное пространство на юге страны частично закрыто для гражданских самолетов с 24 февраля на фоне проведения специальной военной операции на Украине.
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