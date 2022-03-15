В Польше потребовали высылки 45 российских дипломатов, подозреваемых в шпионаже
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Агентство внутренней безопасности (ABW) Польши потребовало высылки с территории страны 45 российских дипломатов. Об этом говорится в сообщении на сайте агентства.
«Агентство внутренней безопасности Польши выявило 45 человек — сотрудников российских спецслужб и связанных с ними лиц, имеющих дипломатический статус в Польше», — сказано в заявлении. Глава ABW требует срочно выслать их из страны.
Сообщается, что деятельность установленных лиц, по данным польских спецслужб, направлена на подрыв стабильности Польши и ее союзников, создает угрозу безопасности страны.
Посла России в Польше Сергея Андреева вызвали в польский МИД, пишет РБК со ссылкой на местные СМИ.
В МИД РФ пока не комментировали ситуацию.
UPD. Российский посол подтвердил получение в МИД Польши ноты с требованием о выдворении 45 дипломатов по обвинению в шпионаже. Он назвал это решение властей страны безосновательным. Сергей Андреев заявил, что его нет в списке высылаемых. Дипломаты РФ должны покинуть Польшу в разные сроки, максимально — пять дней. Дипломатические отношения России и Польши формально продолжаются.
«Агентство внутренней безопасности Польши выявило 45 человек — сотрудников российских спецслужб и связанных с ними лиц, имеющих дипломатический статус в Польше», — сказано в заявлении. Глава ABW требует срочно выслать их из страны.
Сообщается, что деятельность установленных лиц, по данным польских спецслужб, направлена на подрыв стабильности Польши и ее союзников, создает угрозу безопасности страны.
Посла России в Польше Сергея Андреева вызвали в польский МИД, пишет РБК со ссылкой на местные СМИ.
В МИД РФ пока не комментировали ситуацию.
UPD. Российский посол подтвердил получение в МИД Польши ноты с требованием о выдворении 45 дипломатов по обвинению в шпионаже. Он назвал это решение властей страны безосновательным. Сергей Андреев заявил, что его нет в списке высылаемых. Дипломаты РФ должны покинуть Польшу в разные сроки, максимально — пять дней. Дипломатические отношения России и Польши формально продолжаются.
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