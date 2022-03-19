Liberation: в Приморских Альпах задержаны две яхты российского миллиардера
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Французская Liberation со ссылкой на свои источники сообщила, что в департаменте Приморские Альпы задержаны две яхты, предположительно, принадлежащие российскому миллиардеру Алексею Кузьмичеву.
Яхты официально принадлежат компании Orangerie marine limited, которая зарегистрирована на Мальте, однако, по данным издания, в министерстве экономики Франции считают, что за компанией может стоять Кузьмичев.
Яхта «Малая медведица» длиной 17 м стоит на якоре в порту Канн, вторая яхта, 26-метровая «Большая медведица», проходит техобслуживание на верфи в Антибе. Они оцениваются в 20 миллионов и 50 миллионов евро, пишет издание.
По данным Liberation, яхты рассматриваются в качестве активов, которые могут быть заморожены в рамках санкций ЕС.
Попавший под санкции экс-совладелец Альфа-банка Алексей Кузьмичев продал свою долю 15 марта, писал «Коммерсант». В рейтинге богатейших бизнесменов России, опубликованном в апреле 2021 года Forbes, Кузьмичев занимал 24-е место с состоянием 7,8 млрд долларов.
Яхты официально принадлежат компании Orangerie marine limited, которая зарегистрирована на Мальте, однако, по данным издания, в министерстве экономики Франции считают, что за компанией может стоять Кузьмичев.
Яхта «Малая медведица» длиной 17 м стоит на якоре в порту Канн, вторая яхта, 26-метровая «Большая медведица», проходит техобслуживание на верфи в Антибе. Они оцениваются в 20 миллионов и 50 миллионов евро, пишет издание.
По данным Liberation, яхты рассматриваются в качестве активов, которые могут быть заморожены в рамках санкций ЕС.
Попавший под санкции экс-совладелец Альфа-банка Алексей Кузьмичев продал свою долю 15 марта, писал «Коммерсант». В рейтинге богатейших бизнесменов России, опубликованном в апреле 2021 года Forbes, Кузьмичев занимал 24-е место с состоянием 7,8 млрд долларов.
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