Liberation: в Приморских Альпах задержаны две яхты российского миллиардера

15.05 Среда, 23 марта 2022
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Французская Liberation со ссылкой на свои источники сообщила, что в департаменте Приморские Альпы задержаны две яхты, предположительно, принадлежащие российскому миллиардеру Алексею Кузьмичеву.

Яхты официально принадлежат компании Orangerie marine limited, которая зарегистрирована на Мальте, однако, по данным издания, в министерстве экономики Франции считают, что за компанией может стоять Кузьмичев.

Яхта «Малая медведица» длиной 17 м стоит на якоре в порту Канн, вторая яхта, 26-метровая «Большая медведица», проходит техобслуживание на верфи в Антибе. Они оцениваются в 20 миллионов и 50 миллионов евро, пишет издание.

По данным Liberation, яхты рассматриваются в качестве активов, которые могут быть заморожены в рамках санкций ЕС.

Попавший под санкции экс-совладелец Альфа-банка Алексей Кузьмичев продал свою долю 15 марта, писал «Коммерсант». В рейтинге богатейших бизнесменов России, опубликованном в апреле 2021 года Forbes, Кузьмичев занимал 24-е место с состоянием 7,8 млрд долларов.

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Алевтина Трынова © Вечерние ведомости
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