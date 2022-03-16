Игорь Краснов заявил о выходе Генпрокуратуры РФ из Международной ассоциации прокуроров
Россия и мир
Фото: телеграм-канал Генеральной прокуратуры РФ
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов направил письмо генеральному секретарю Международной ассоциации прокуроров Хану Мораалу о выходе российского ведомства из Международной ассоциации прокуроров.
В письме Краснов заявил, что Генпрокуратура РФ состоит в ассоциации уже 25 лет и все это время «демонстрирует свою неизменную приверженность универсальным юридическим ценностям в обеспечении прав и свобод, открытому диалогу со всеми прокуратурами мира».
«Вместе с тем сегодня мир столкнулся с новой реальностью. Впервые со времен Второй мировой войны она обусловлена политически мотивированным, зачастую искусственно предвзятым отношением к отдельно взятой социальной группе людей, объединенных русским языком и происхождением», — заявил Краснов.
По его словам, повсеместно, в том числе в СМИ, наблюдается унижение и преследование русскоговорящих, угрозы и призывы к их убийству, неприкрытая травля. По уровню «истерии и безумия» это сравнимо с периодом, предшествующим геноциду по национальному признаку населения в 30-40-е годы прошлого века, считает генпрокурор.
«При этом проявления ксенофобии и расизма культивируются при молчании со стороны МАП. Более того, имеются все признаки вовлеченности ее отдельных членов и сенаторов в указанные дискриминационные процессы», — заявил глава ведомства.
Он также подчеркнул, что ассоциация проявляла равнодушие и бездействие в связи с преступлениями в отношении мирного населения Донбасса.
Краснов заявил, что в условиях применения руководством ассоциации «двойных стандартов» Генеральная прокуратура РФ не имеет морального права далее сохранять членство в МАП.
В письме Краснов заявил, что Генпрокуратура РФ состоит в ассоциации уже 25 лет и все это время «демонстрирует свою неизменную приверженность универсальным юридическим ценностям в обеспечении прав и свобод, открытому диалогу со всеми прокуратурами мира».
«Вместе с тем сегодня мир столкнулся с новой реальностью. Впервые со времен Второй мировой войны она обусловлена политически мотивированным, зачастую искусственно предвзятым отношением к отдельно взятой социальной группе людей, объединенных русским языком и происхождением», — заявил Краснов.
По его словам, повсеместно, в том числе в СМИ, наблюдается унижение и преследование русскоговорящих, угрозы и призывы к их убийству, неприкрытая травля. По уровню «истерии и безумия» это сравнимо с периодом, предшествующим геноциду по национальному признаку населения в 30-40-е годы прошлого века, считает генпрокурор.
«При этом проявления ксенофобии и расизма культивируются при молчании со стороны МАП. Более того, имеются все признаки вовлеченности ее отдельных членов и сенаторов в указанные дискриминационные процессы», — заявил глава ведомства.
Он также подчеркнул, что ассоциация проявляла равнодушие и бездействие в связи с преступлениями в отношении мирного населения Донбасса.
Краснов заявил, что в условиях применения руководством ассоциации «двойных стандартов» Генеральная прокуратура РФ не имеет морального права далее сохранять членство в МАП.
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