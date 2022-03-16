Расследовать иностранное вмешательство в дела России будут 15 депутатов Госдумы
Россия и мир
Фото: Государственная дума РФ
В ГД создана комиссия по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России. Об этом сообщается на сайте парламента.
Комиссия будет изучать и анализировать факты и обстоятельства «вмешательства иностранных государств во внутренние дела России», готовить предложения о законодательных мерах «по противодействию иновмешательству», готовить инициативы «по информированию парламентов иностранных государств, международных общественных организаций и средств массовой информации о соответствующих фактах».
В состав комиссии вошли 15 человек: Василий Пискарев, Андрей Альшевских, Мария Бутина, Олег Матвейчев, Евгений Ревенко, Дмитрий Савельев, Адальби Шхагошев (от фракции «Единая Россия»);
Александр Ющенко и Юрий Синельщиков (от фракции КПРФ);
Андрей Луговой и Сергей Леонов (от фракции ЛДПР);
Яна Лантратова и Михаил Делягин (от фракции «Справедливая Россия — За правду»);
Антон Ткачев и Роза Чемерис (от фракции «Новые люди»).
Комиссию возглавил Василий Пискарев, председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции. Он также был председателем аналогичной комиссии в ГД VII созыва.
Комиссия будет изучать и анализировать факты и обстоятельства «вмешательства иностранных государств во внутренние дела России», готовить предложения о законодательных мерах «по противодействию иновмешательству», готовить инициативы «по информированию парламентов иностранных государств, международных общественных организаций и средств массовой информации о соответствующих фактах».
В состав комиссии вошли 15 человек: Василий Пискарев, Андрей Альшевских, Мария Бутина, Олег Матвейчев, Евгений Ревенко, Дмитрий Савельев, Адальби Шхагошев (от фракции «Единая Россия»);
Александр Ющенко и Юрий Синельщиков (от фракции КПРФ);
Андрей Луговой и Сергей Леонов (от фракции ЛДПР);
Яна Лантратова и Михаил Делягин (от фракции «Справедливая Россия — За правду»);
Антон Ткачев и Роза Чемерис (от фракции «Новые люди»).
Комиссию возглавил Василий Пискарев, председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции. Он также был председателем аналогичной комиссии в ГД VII созыва.
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