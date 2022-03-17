В комитете ГД по культуре предложили западные фильмы в прокате заменить на китайские
Россия и мир
Фото: Государственная дума РФ
Первая замглавы комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко намерена обсудить с Министерством культуры замену западных фильмов в российской прокате. В качестве альтернативы депутат предложила китайское, индийское, казахское и узбекское кино.
«Я была в Китае, видела замечательные исторические, костюмные картины. По стилистике, по настроению они очень понятны и доступны будут нашему зрителю. Тут надо договориться о закупке таких фильмов, тем более, что они вообще никогда не шли», — цитируют Драпеко РИА Новости.
Также, по ее мнению, отечественный прокат можно поддержать индийскими фильмами и кинолентами из стран СНГ. «Есть очень интересные фильмы из Казахстана, Узбекистана, они совершенно достойны, чтобы их показывать», — говорит Драпеко.
Соответствующе предложение депутат планирует обсудить с представителями Минкультуры.
Ранее глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская прокомментировала приостановку работы в России американских компаний, которые продвигают кинофильмы и видеоконтент. Депутат назвала это решение «закрытием духовного Макдональдса».
«Я была в Китае, видела замечательные исторические, костюмные картины. По стилистике, по настроению они очень понятны и доступны будут нашему зрителю. Тут надо договориться о закупке таких фильмов, тем более, что они вообще никогда не шли», — цитируют Драпеко РИА Новости.
Также, по ее мнению, отечественный прокат можно поддержать индийскими фильмами и кинолентами из стран СНГ. «Есть очень интересные фильмы из Казахстана, Узбекистана, они совершенно достойны, чтобы их показывать», — говорит Драпеко.
Соответствующе предложение депутат планирует обсудить с представителями Минкультуры.
Ранее глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская прокомментировала приостановку работы в России американских компаний, которые продвигают кинофильмы и видеоконтент. Депутат назвала это решение «закрытием духовного Макдональдса».
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