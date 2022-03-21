The Wall Street Journal: США готовят пакет санкций против более 300 депутатов Госдумы РФ
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Администрация президента США Джо Байдена готовит новый пакет санкций в отношении депутатов Госдумы РФ. Об этом пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на внутренние документы и официальных лиц.
По данным газеты, под санкции могут подпасть более 300 депутатов, конкретные имена издание не уточняет. Газета сообщает, что в правительстве США официально об этом объявят уже в четверг.
По данным газеты, под санкции могут подпасть более 300 депутатов, конкретные имена издание не уточняет. Газета сообщает, что в правительстве США официально об этом объявят уже в четверг.
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