Журналистка Жанна Агалакова после увольнения с «Первого канала» выступила с речью в Париже
Россия и мир
Фото: кадр видеотрансляции Radio France Internationale (RFI)
Журналистка Жанна Агалакова, которая недавно уволилась с «Первого канала», выступила в офисе «Репортеров без границ» в Париже.
Агалакова заявила, что в России в последние годы уничтожают независимые СМИ и назвала тех, кто еще пытается выжить, «невероятно смелыми». Много лет проработавшая в информационных передачах, она призналась, что в российских новостях «нет страны, нет России». «Мы дошли до того, что в телевизоре, в новостях, мы видим историю только одного человека или группы людей, которые его окружают. Мы видим только власть», — сказала Агалакова.
По ее словам, свободная пресса необходима для любого общества.
Журналистка заявила, что она «не шпион» и «не работает ни на кого, кроме своей страны». «Эта наша встреча преследует только одну цель. Я хочу, чтобы в России меня услышали, я хочу, чтобы там научились отличать пропаганду и искали другие источники информации, я хочу, чтобы люди перестали быть зомбированными», — сказала Агалакова.
Также она высказалась о западных санкциях, которые «в первую очередь ударили по среднему классу — людям, которые всегда разделяли демократические ценности». «Вы обрекаете большую страну, в которой 140 миллионов человек, на нищету и разрушения», — сказала журналистка, отметив при этом, что «Запад тоже несет ответственность» в сложившейся ситуации.
Жанна Агалакова работала в информационных передачах на «Первом канале» (ОРТ) с 1999 года, была собкором телеканала в Париже с 2005 года. В начале марта она подала заявление об увольнении.
Агалакова заявила, что в России в последние годы уничтожают независимые СМИ и назвала тех, кто еще пытается выжить, «невероятно смелыми». Много лет проработавшая в информационных передачах, она призналась, что в российских новостях «нет страны, нет России». «Мы дошли до того, что в телевизоре, в новостях, мы видим историю только одного человека или группы людей, которые его окружают. Мы видим только власть», — сказала Агалакова.
По ее словам, свободная пресса необходима для любого общества.
Журналистка заявила, что она «не шпион» и «не работает ни на кого, кроме своей страны». «Эта наша встреча преследует только одну цель. Я хочу, чтобы в России меня услышали, я хочу, чтобы там научились отличать пропаганду и искали другие источники информации, я хочу, чтобы люди перестали быть зомбированными», — сказала Агалакова.
Также она высказалась о западных санкциях, которые «в первую очередь ударили по среднему классу — людям, которые всегда разделяли демократические ценности». «Вы обрекаете большую страну, в которой 140 миллионов человек, на нищету и разрушения», — сказала журналистка, отметив при этом, что «Запад тоже несет ответственность» в сложившейся ситуации.
Жанна Агалакова работала в информационных передачах на «Первом канале» (ОРТ) с 1999 года, была собкором телеканала в Париже с 2005 года. В начале марта она подала заявление об увольнении.
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