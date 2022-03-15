Госдума ввела уголовную ответственность и крупные штрафы за «фейки» о работе госорганов
Россия и мир
Фото: Государственная дума РФ
Депутаты приняли сразу во втором и в третьем чтении поправки в Уголовный кодекс и изменения в Кодекс об административных правонарушениях, которые устанавливают ответственность за распространение «фейков» о работе госорганов России за рубежом.
Поправки дополняют принятые недавно нормы об административной и уголовной ответственности за фейки о действиях Вооруженных Сил РФ.
Теперь за «публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об исполнении государственными органами РФ своих полномочий за пределами территории РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности», будет грозить штраф в размере от 700 тыс. до 1,5 млн рублей либо лишение свободы на срок до трех лет.
То же действие предлагается наказывать штрафом в размере от 3 млн до 5 млн рублей либо лишением свободы на срок от пяти до 10 лет, если оно совершено с использованием служебного положения, либо группой лиц, либо «с искусственным созданием доказательств обвинения» или «из корыстных побуждений», либо «по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды», говорится в документе.
Если же упомянутые действия повлекли тяжкие последствия, то они будут наказываться лишением свободы на срок от 10 до 15 лет.
Кроме распространения ложной информации, уголовная ответственность также будет грозить за «публичные действия, направленные на дискредитацию исполнения госорганами РФ своих полномочий за пределами территории РФ». Наказание предполагается в виде штрафа (от 100 тыс. до 300 тыс. рублей) либо лишения свободы на срок до трех лет (если это «повлекло последствия», то максимальный срок — до пяти лет).
Поправки в КоАП РФ предполагают, что дискредитирующие публичные действия также повлекут наложение штрафа:
для граждан в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей;
для должностных лиц — от 100 тыс. до 200 тыс. рублей;
для юридических лиц — от 300 тыс. до 500 тыс. рублей.
Также предусмотрено наказание за случаи, когда такие действия сопровождаются «призывами к проведению несанкционированных публичных мероприятий» и создают угрозу для общественной безопасности. Штраф в таких случаях может составлять:
для граждан от 50 тыс. до 100 тыс. рублей;
для должностных лиц — от 200 тыс. до 300 тыс. рублей;
для юридических лиц — от 500 тыс. до 1 млн рублей.
Если гражданин привлекался к административной ответственности по этой статье в течение года, ему будет грозить уголовное наказание.
Поправки дополняют принятые недавно нормы об административной и уголовной ответственности за фейки о действиях Вооруженных Сил РФ.
Теперь за «публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об исполнении государственными органами РФ своих полномочий за пределами территории РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности», будет грозить штраф в размере от 700 тыс. до 1,5 млн рублей либо лишение свободы на срок до трех лет.
То же действие предлагается наказывать штрафом в размере от 3 млн до 5 млн рублей либо лишением свободы на срок от пяти до 10 лет, если оно совершено с использованием служебного положения, либо группой лиц, либо «с искусственным созданием доказательств обвинения» или «из корыстных побуждений», либо «по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды», говорится в документе.
Если же упомянутые действия повлекли тяжкие последствия, то они будут наказываться лишением свободы на срок от 10 до 15 лет.
Кроме распространения ложной информации, уголовная ответственность также будет грозить за «публичные действия, направленные на дискредитацию исполнения госорганами РФ своих полномочий за пределами территории РФ». Наказание предполагается в виде штрафа (от 100 тыс. до 300 тыс. рублей) либо лишения свободы на срок до трех лет (если это «повлекло последствия», то максимальный срок — до пяти лет).
Поправки в КоАП РФ предполагают, что дискредитирующие публичные действия также повлекут наложение штрафа:
для граждан в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей;
для должностных лиц — от 100 тыс. до 200 тыс. рублей;
для юридических лиц — от 300 тыс. до 500 тыс. рублей.
Также предусмотрено наказание за случаи, когда такие действия сопровождаются «призывами к проведению несанкционированных публичных мероприятий» и создают угрозу для общественной безопасности. Штраф в таких случаях может составлять:
для граждан от 50 тыс. до 100 тыс. рублей;
для должностных лиц — от 200 тыс. до 300 тыс. рублей;
для юридических лиц — от 500 тыс. до 1 млн рублей.
Если гражданин привлекался к административной ответственности по этой статье в течение года, ему будет грозить уголовное наказание.
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