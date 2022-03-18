Депутаты повысили планку «налога на роскошь» для автомобилей с 3 до 10 миллионов рублей
Россия и мир
Фото: Государственная дума РФ
Депутаты ГД приняли в третьем, окончательном чтении закон о налоговой поддержке граждан и бизнеса в условиях санкций. Закон предусматривает несколько мер.
Будет отменен НДФЛ с процентных доходов, полученных по вкладам в банках в 2021-2022 годах. «Решение об отмене НДФЛ на банковские вклады затронет доходы по депозитам за 2021–2022 годы. Эта мера в нынешней непростой ситуации позволит сохранить сбережения граждан, а также поддержать ликвидность в банковской системе», — отметил председатель ГД Вячеслав Володин.
Также, по его словам, предложено зафиксировать кадастровую стоимость для исчисления налога на имущество физических лиц на уровне 1 января 2022 года. Аналогичная норма предусмотрена и по земельному налогу.
Помимо этого законом повышается планка «налога на роскошь» для автомобилей. Под «налог на роскошь» будут подпадать автомобили стоимостью от 10 млн рублей и выше, а не от 3 млн, как сейчас. Эти изменения будут распространены на автомобили, приобретенные с 1 января 2022 года, уточняется в сообщении ГД.
Предусмотрены также налоговые льготы для гостиничного бизнеса и IT-компаний. На пять лет будет снижена с 20 % до 0 % ставка налога на добавленную стоимость для гостиниц. Аналогичной льготой смогут воспользоваться инвесторы, которые строят, предоставляют в аренду и управление гостиницы и другие средства размещения.
Для IT-компаний на 2022–2024 годы вводится нулевая ставка налога на прибыль.
Будет отменен НДФЛ с процентных доходов, полученных по вкладам в банках в 2021-2022 годах. «Решение об отмене НДФЛ на банковские вклады затронет доходы по депозитам за 2021–2022 годы. Эта мера в нынешней непростой ситуации позволит сохранить сбережения граждан, а также поддержать ликвидность в банковской системе», — отметил председатель ГД Вячеслав Володин.
Также, по его словам, предложено зафиксировать кадастровую стоимость для исчисления налога на имущество физических лиц на уровне 1 января 2022 года. Аналогичная норма предусмотрена и по земельному налогу.
Помимо этого законом повышается планка «налога на роскошь» для автомобилей. Под «налог на роскошь» будут подпадать автомобили стоимостью от 10 млн рублей и выше, а не от 3 млн, как сейчас. Эти изменения будут распространены на автомобили, приобретенные с 1 января 2022 года, уточняется в сообщении ГД.
Предусмотрены также налоговые льготы для гостиничного бизнеса и IT-компаний. На пять лет будет снижена с 20 % до 0 % ставка налога на добавленную стоимость для гостиниц. Аналогичной льготой смогут воспользоваться инвесторы, которые строят, предоставляют в аренду и управление гостиницы и другие средства размещения.
Для IT-компаний на 2022–2024 годы вводится нулевая ставка налога на прибыль.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
А получать информацию оперативнее всего и в более непринуждённой форме можно в нашем телеграм-канале. Там свежо, дерзко и есть много того, что мы не публикуем на сайте! Подписывайтесь!
Уральская столица столкнулась с дефицитом кассовых лент
20 марта 2022
20 марта 2022