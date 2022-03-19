Наталья Касперская заявила о массовом оттоке айтишников за границу в конце февраля
Россия и мир
Фото: Государственная дума РФ
Глава группы InfoWatch Наталья Касперская выступила на заседании ГД по информационной политике. Она сообщила, что на фоне последних международных событий Россию покинуло большое количество специалистов в сфере ИТ и это может быть связано «с тонкой душевной организацией айтишников».
«Проблема оттока кадров существует. Она была довольно массовая в конце февраля-начале марта, когда «табуны» айтишников, не разбирая дороги, куда-то помчались. Мчатся они, в основном, в ближайшее зарубежье», — цитируют Касперскую РИА Новости.
По ее словам, многие при этом не увольняются и намерены вернуться.
Наталья Касперская предполагает, что для решения кадровой проблемы нужны не столько материальные меры, сколько «пиар-мероприятия». «Потому что это связано не с материальной составляющей, а с тонкой душевной организацией наших айтишников. Они люди молодые, во многом связаны с Западом, работали на западном «железе», такой слом системы приводит их в трепет, поэтому их надо успокаивать», — говорит Касперская.
В целом, по ее мнению, сейчас в России открываются хорошие возможности для отечественных ИТ-компаний.
«Проблема оттока кадров существует. Она была довольно массовая в конце февраля-начале марта, когда «табуны» айтишников, не разбирая дороги, куда-то помчались. Мчатся они, в основном, в ближайшее зарубежье», — цитируют Касперскую РИА Новости.
По ее словам, многие при этом не увольняются и намерены вернуться.
Наталья Касперская предполагает, что для решения кадровой проблемы нужны не столько материальные меры, сколько «пиар-мероприятия». «Потому что это связано не с материальной составляющей, а с тонкой душевной организацией наших айтишников. Они люди молодые, во многом связаны с Западом, работали на западном «железе», такой слом системы приводит их в трепет, поэтому их надо успокаивать», — говорит Касперская.
В целом, по ее мнению, сейчас в России открываются хорошие возможности для отечественных ИТ-компаний.
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