ЦБ РФ: россияне забрали из банков рекордные 1,2 трлн рублей в феврале
Россия и мир
Фото: Центральный Банк России
ЦБ РФ сообщил о рекордном сокращении средств россиян в банках в феврале, речь идет о сумме в 1,2 трлн. Об этом пишет РБК со ссылкой на обзор банковского сектора.
Отмечается, что отток денег с розничных счетов и депозитов пришелся в основном на последнюю неделю февраля.
«Негативный информационный фон в условиях санкций в отношении крупнейших российских банков стимулировал повышенный спрос населения на рублевую и валютную наличность», — заявили в ЦБ.
В феврале средства россиян в банках России сократились на 3,5% (на 1,2 трлн руб.). В абсолютном выражении это самый значительный отток вкладов как минимум с 2008 года (самые ранние доступные данные), пишет РБК, ссылаясь на статистику Банка России. В относительном выражении сбережения россиян в банках сокращались сильнее только в октябре 2008 года, на пике мирового финансового кризиса (тогда сокращение составило 6%, или 354 млрд руб.).
«Однако повышение 28 февраля ключевой ставки до 20% и последовавший рост ставок по депозитам позволили восстановить приток средств на срочные рублевые банковские депозиты и стабилизировали спрос населения на наличность», — утверждают в ЦБ.
Отмечается, что отток денег с розничных счетов и депозитов пришелся в основном на последнюю неделю февраля.
«Негативный информационный фон в условиях санкций в отношении крупнейших российских банков стимулировал повышенный спрос населения на рублевую и валютную наличность», — заявили в ЦБ.
В феврале средства россиян в банках России сократились на 3,5% (на 1,2 трлн руб.). В абсолютном выражении это самый значительный отток вкладов как минимум с 2008 года (самые ранние доступные данные), пишет РБК, ссылаясь на статистику Банка России. В относительном выражении сбережения россиян в банках сокращались сильнее только в октябре 2008 года, на пике мирового финансового кризиса (тогда сокращение составило 6%, или 354 млрд руб.).
«Однако повышение 28 февраля ключевой ставки до 20% и последовавший рост ставок по депозитам позволили восстановить приток средств на срочные рублевые банковские депозиты и стабилизировали спрос населения на наличность», — утверждают в ЦБ.
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