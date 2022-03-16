Опрос «Вечерних ведомостей»: 22% читателей отметили ухудшение отношений со старшими родственниками
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
«Вечерние ведомости» провели очередной опрос подписчиков в телеграм-канале. Мы задали вопрос о том, обострились ли у вас в последнее время отношения с кем-то из ваших близких. В опросе на данный момент приняли участие более 1450 человек (голосование продолжается).
37% участников ответили, что отношения ни с кем не испортились.
22% подписчиков признались, что отношения обострились с родителями или старшими родственниками.
18% отметили, что ухудшились отношения с друзьями.
7% выбрали вариант «с коллегами или руководством».
6% сказали, что конфликты были некоторое время назад, но теперь все хорошо.
Ещё 6% выбрали «свой вариант» и ответили в комментариях.
4% сказали, что у них испортились отношения с партнером (с супругом или супругой).
В комментариях участники опроса написали, что у кого-то из них испортились отношения с младшими родственниками (например, с детьми). Так, одна из подписчиц призналась, что её дочь не хочет возвращаться из-за границы, так как «в закрытой стране нет будущего», при этом у мамы не хватает аргументов, чтобы ее переубедить. Некоторые написали, что отношения испортились чуть ли не со всеми по списку и «чуть ли не до драки». Один из комментаторов признался, что ему удается не обострять отношения только из-за страха «вообще кому-то что-то сказать» — «то есть говорить начистоту нельзя вообще ни с кем», полагает наш читатель.
Ранее «Вечерние ведомости» поговорили с психоаналитиком Георгием Амусиным, он рассказал, в том числе, об отношениях с родственниками в кризисные времена и о том, как общаться с теми, чья позиция кажется неприемлемой.
37% участников ответили, что отношения ни с кем не испортились.
22% подписчиков признались, что отношения обострились с родителями или старшими родственниками.
18% отметили, что ухудшились отношения с друзьями.
7% выбрали вариант «с коллегами или руководством».
6% сказали, что конфликты были некоторое время назад, но теперь все хорошо.
Ещё 6% выбрали «свой вариант» и ответили в комментариях.
4% сказали, что у них испортились отношения с партнером (с супругом или супругой).
В комментариях участники опроса написали, что у кого-то из них испортились отношения с младшими родственниками (например, с детьми). Так, одна из подписчиц призналась, что её дочь не хочет возвращаться из-за границы, так как «в закрытой стране нет будущего», при этом у мамы не хватает аргументов, чтобы ее переубедить. Некоторые написали, что отношения испортились чуть ли не со всеми по списку и «чуть ли не до драки». Один из комментаторов признался, что ему удается не обострять отношения только из-за страха «вообще кому-то что-то сказать» — «то есть говорить начистоту нельзя вообще ни с кем», полагает наш читатель.
Ранее «Вечерние ведомости» поговорили с психоаналитиком Георгием Амусиным, он рассказал, в том числе, об отношениях с родственниками в кризисные времена и о том, как общаться с теми, чья позиция кажется неприемлемой.
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