Правительство Польши рассмотрит вопрос о конфискации имущества россиян
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Власти Польши рассмотрят вопрос о конфискации российского имущества и финансовых активов, сообщил премьер Польши Матеуш Моравецкий в интервью Wprost.
Пока это не позволяет сделать польское законодательство, но вопрос поправок будет рассмотрен с оппозицией, говорит премьер.
«С одной стороны, существуют конституционные ограничения для таких действий, связанные с правом собственности, а с другой, все больше поляков не понимают, почему, если итальянцы конфискуют яхты российских олигархов, мы не можем провести такие действия в нашей стране»,— заявил Моравецкий.
По словам премьера, он выступает «категорически за это». В стране «нет российских яхт, но есть какая-то недвижимость и есть финансовые активы», говорит Моравецкий.
Пока это не позволяет сделать польское законодательство, но вопрос поправок будет рассмотрен с оппозицией, говорит премьер.
«С одной стороны, существуют конституционные ограничения для таких действий, связанные с правом собственности, а с другой, все больше поляков не понимают, почему, если итальянцы конфискуют яхты российских олигархов, мы не можем провести такие действия в нашей стране»,— заявил Моравецкий.
По словам премьера, он выступает «категорически за это». В стране «нет российских яхт, но есть какая-то недвижимость и есть финансовые активы», говорит Моравецкий.
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