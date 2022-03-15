Гинцбург заявил, что говорить о завершении пандемии COVID-19 пока рано из-за «новой волны»
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург полагает, что еще слишком рано говорить о том, что пандемия коронавируса близка к завершению. Об этом он рассказал РИА Новости.
На вопрос заканчивается ли пандемия, он ответил, что сейчас многие страны переживают новую волну.
«Во многих странах мира наоборот начинается новая волна. Если нам совсем абстрагироваться от окружающего мира, то у нас пока и от старой волны в день умирает более 400 человек. От какого еще заболевания в день умирает столько», — сказал Гинцбург.
О том, что пандемия еще далека от завершения, 18 марта заявила представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис. По ее словам, мир находится «на середине пандемии». Ранее в ВОЗ отметили, что рост заболеваемости особенно заметен в Азии.
На вопрос заканчивается ли пандемия, он ответил, что сейчас многие страны переживают новую волну.
«Во многих странах мира наоборот начинается новая волна. Если нам совсем абстрагироваться от окружающего мира, то у нас пока и от старой волны в день умирает более 400 человек. От какого еще заболевания в день умирает столько», — сказал Гинцбург.
О том, что пандемия еще далека от завершения, 18 марта заявила представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис. По ее словам, мир находится «на середине пандемии». Ранее в ВОЗ отметили, что рост заболеваемости особенно заметен в Азии.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
А получать информацию оперативнее всего и в более непринуждённой форме можно в нашем телеграм-канале. Там свежо, дерзко и есть много того, что мы не публикуем на сайте! Подписывайтесь!