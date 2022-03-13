Валентина Матвиенко попросила россиян не скупать в панике гречку, потому что в крупе заведутся жучки
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние ведомости
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала жителей России не поддаваться паническим настроениям и не скупать гречку и сахар. Об этом она сказала журналистам.
«Сейчас ответственность каждого: как нашего общества, так и наших граждан — понимание того, что не надо скупать гречку. Не надо. Заведутся там жучки. Еще не до конца израсходовали гречку, которую в ковид закупили, когда началась паника», — цитируют спикера Совфеда РИА Новости.
Также она попросила не скупать сахар, так как «в таком количестве сахар никто не употребляет». Матвиенко утверждает, что в стране достаточно запасов круп и сахара.
«Когда начинаются панические настроения, слухи, фейки в интернете, которые считывают и начинают куда-то бежать, — это плохо. Поэтому надо, чтобы люди тоже понимали, что надо спокойно работать и не поддаваться паническим настроениям», — сказала сенатор.
«Сейчас ответственность каждого: как нашего общества, так и наших граждан — понимание того, что не надо скупать гречку. Не надо. Заведутся там жучки. Еще не до конца израсходовали гречку, которую в ковид закупили, когда началась паника», — цитируют спикера Совфеда РИА Новости.
Также она попросила не скупать сахар, так как «в таком количестве сахар никто не употребляет». Матвиенко утверждает, что в стране достаточно запасов круп и сахара.
«Когда начинаются панические настроения, слухи, фейки в интернете, которые считывают и начинают куда-то бежать, — это плохо. Поэтому надо, чтобы люди тоже понимали, что надо спокойно работать и не поддаваться паническим настроениям», — сказала сенатор.
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