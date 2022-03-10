Путин внес в Госдуму кандидатуру Набиуллиной для назначения на должность председателя ЦБ
Россия и мир
Фото: Государственная дума РФ/duma.gov.ru
Президент Владимир Путин в соответствии с пунктом "г" статьи 83 Конституции РФ внес в Госдуму кандидатуру Эльвиры Набиуллиной для назначения на должность председателя Центрального банка России. Об этом сообщается на сайте ГД.
Также отмечается, что спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил профильному комитету по финансовому рынку в соответствии с установленной процедурой внести этот вопрос на рассмотрение Совета Госдумы 21 марта.
Также отмечается, что спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил профильному комитету по финансовому рынку в соответствии с установленной процедурой внести этот вопрос на рассмотрение Совета Госдумы 21 марта.
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