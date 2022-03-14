Депутат Хинштейн назвал сообщения о задержании замдиректора Росгвардии «абсолютным фейком»
Россия и мир
Фото: Вечерние ведомости
Депутат ГД, председатель комитета по информполитике и связи Александр Хинштейн назвал «абсолютным фейком» сообщения о якобы задержании замдиректора Росгвардии Романа Гаврилова.
«Только что сам разговаривал с генералом Гавриловым», — заявил Хинштейн.
Ранее в телеграм-каналах появилась информация о том, что замдиректора Росгвардии Роман Гаврилов был задержан в рамках расследования о хищении средств, выделенных на обеспечение войск Росгвардии, в том числе подразделений, участвующих в спецоперации на Украине, горюче-смазочными материалами и продуктами питания.
«Только что сам разговаривал с генералом Гавриловым», — заявил Хинштейн.
Ранее в телеграм-каналах появилась информация о том, что замдиректора Росгвардии Роман Гаврилов был задержан в рамках расследования о хищении средств, выделенных на обеспечение войск Росгвардии, в том числе подразделений, участвующих в спецоперации на Украине, горюче-смазочными материалами и продуктами питания.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
А получать информацию оперативнее всего и в более непринуждённой форме можно в нашем телеграм-канале. Там свежо, дерзко и есть много того, что мы не публикуем на сайте! Подписывайтесь!
На экс-замдиректора Екатеринбургского детского дома-интерната возбудили уголовное дело
14 марта 2022
14 марта 2022
На территории Украины погиб военный из Нижнего Тагила
16 марта 2022
16 марта 2022