ФНС не будет штрафовать магазины за невыдачу чека на фоне дефицита кассовой ленты
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние ведомости
Федеральная налоговая служба России приняла решение временно не штрафовать магазины за невыдачу бумажного кассового чека. В правительстве заявили, что появились сигналы о дефиците кассовой ленты.
«С учетом того, что появились такие сигналы, ФНС России приняла решение временно не штрафовать магазины за невыдачу кассового чека. Но по требованию гражданина кассовый чек должен быть выдан», — уточнили в правительстве.
Сообщается, что в ближайшее время планируется переход на электронные чеки.
Из-за сбоев в логистике на фоне санкций в России происходят кратковременные перебои с поставками чековой бумаги, пишет «Коммерсант». За отсутствие ленты в кассе магазинам грозило административное дело и штраф до 10 тыс. руб.
«С учетом того, что появились такие сигналы, ФНС России приняла решение временно не штрафовать магазины за невыдачу кассового чека. Но по требованию гражданина кассовый чек должен быть выдан», — уточнили в правительстве.
Сообщается, что в ближайшее время планируется переход на электронные чеки.
Из-за сбоев в логистике на фоне санкций в России происходят кратковременные перебои с поставками чековой бумаги, пишет «Коммерсант». За отсутствие ленты в кассе магазинам грозило административное дело и штраф до 10 тыс. руб.
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