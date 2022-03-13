Информационный портал «Юграпро» приостановил работу на фоне требований со стороны силовых структур

12.15 Среда, 16 марта 2022
Россия и мир
Фото: ЮГРАПРО/ugrapro.ru
В ХМАО сетевое издание «Юграпро» объявило о приостановке работы. Заявление редакции опубликовано на портале.

«Мы долгое время делали все возможное для того, чтобы у жителей Ханты-Мансийского автономного округа была возможность получения объективной информации о происходящих в регионе и стране событиях. Но дальнейшая наша работа, в существующих условиях, сопряжена с огромным количеством ограничений, которые делают её бессмысленной и опасной», — говорится в сообщении.

Журналисты заявили, что после начала специальной операции на Украине в адрес редакции со стороны силовых структур начали поступать требования о снятии ранее опубликованных материалов.

Сетевое издание «Юграпро» специализируется на политико-экономической тематике, проведении медиаисследований, рейтингов и рэнкингов в ХМАО.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».

А получать информацию оперативнее всего и в более непринуждённой форме можно в нашем телеграм-канале. Там свежо, дерзко и есть много того, что мы не публикуем на сайте! Подписывайтесь!


Алевтина Трынова © Вечерние ведомости
Похожие материалы
Свердловские города примут 1 650 беженцев из ДНР и ЛНР
13 марта 2022
ФСБ призывает свердловчан не верить фейкам от иностранных спецслужб
11 марта 2022
Стали известны подробности пожара в автобусе в Екатеринбурге, возникшего во время перевозки пассажиров на Уктусе
09 марта 2022
В Свердловской области похоронили военнослужащего, погибшего при выполнении специальных задач
13 марта 2022

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Кривые дорожки ректора Дорожкина

Екатеринбургские полицейские почти год не могут закончить проверки в отношении экс-ректора уральского вуза
Новости дня
  • Новости
    регионов
  • Россия
    и мир
  • Самое
    важное
15:19 Администрация Екатеринбурга планирует продать муниципальный банк
15:10 Пермякам рекомендуют не использовать воду из родников
14:46 Народным дружинникам в Свердловской области разрешили на митингах применять физическую силу
14:22 Мэрия Екатеринбурга откажется от части проектов из-за подорожания стройматериалов
14:18 Жительницу Прикамья будут судить за кражу телефона
Георгий Амусин: «Психика у людей встала на дыбы»
13:51 Самолет из Екатеринбурга в Таджикистан не может вылететь уже вторые сутки
13:17 В Свердловской области подтвердили еще 1 802 случая COVID-19
13:00 «Горьковка» приглашает пермяков на выставку «Лица Победы»
12:54 В Перми заработал новый корпус школы №79
12:50 Для свердловских больниц и поликлиник закупят 78 автомобилей
12:23 На территории Украины погиб военный из Нижнего Тагила
11:53 Эксперты «Единой России» поддержали законопроекты, гарантирующие социальные права граждан
11:44 В Нижнем Тагиле назначили новых глав отделов экологии и развития дорожной сети
11:16 В Свердловской области сегодня работают 12 выездных пунктов вакцинации
10:52 В Березовском иномарка сбила восьмилетнего мальчика
Суд признал, что власти Свердловской области нарушают разумные сроки для предоставления жилья бывшим детдомовцам
10:21 Red Wings начнет выполнять рейсы из Екатеринбурга в Алматы и Нур-Султан
09:50 На Московском тракте в Екатеринбурге сгорел пассажирский автобус
09:24 Житель Лысьвы пытался сбежать на санях от родительского долга
09:23 В Екатеринбурге началось досрочное голосование на довыборах в гордуму
17:58 В Екатеринбурге почти неделю ищут пропавшего 26-летнего мужчину
17:21 К усадьбе Ваганова в Екатеринбурге пригнали экскаватор
16:52 В столице Урала вновь перекроют развязку на Луганской – Объездной
16:25 Мэрия Екатеринбурга представила измененный проект реконструкции моста на Малышева
15:53 Сбившего велосипедиста водителя иномарки осудили в Екатеринбурге
15:24 В список номинантов премии «Ника» вошли уральские кинематографисты
В России ожидают дефицит зависимых от импорта детских товаров
Все новости
14:27 Сайт издания «Кавказский узел»* заблокирован на территории России
13:24 Токаев предложил масштабные реформы в Казахстане, в том числе переход от суперпрезидентской формы правления
12:33 YouTube заблокировал православный телеканал «Спас», имеющий более 1 миллиона подписчиков
12:15 Информационный портал «Юграпро» приостановил работу на фоне требований со стороны силовых структур
11:19 Спикер Госдумы Володин сообщил, что Россия не перечислила взнос в 4 млрд в Совет Европы, эти деньги пойдут на поддержку граждан
Георгий Амусин: «Психика у людей встала на дыбы»
10:17 Георгий Амусин: «Психика у людей встала на дыбы»
09:34 За неделю нефтяные котировки упали на 20-30%
16:18 В Госдуме заявили, что в России уже заблокированы около 20 популярных сервисов VPN
15:50 Хинштейн: пользователи не будут нести ответственность за публикации в Инстаграм, если Meta признают экстремистской
14:59 Гособвинение попросило приговорить Навального к 13 годам колонии
14:47 ЦБ РФ приостановил покупку золота у банков, чтобы удовлетворить спрос населения
13:46 Депутата Госдумы Дениса Парфенова заставили уйти из эфира НТВ из-за позиции по олигархам
13:25 В Совете Федерации опровергли сообщения об ужесточении наказания за продажу валюты
12:01 В Совфеде намерены обсудить ужесточение наказания за продажу и покупку валюты на черном рынке
10:41 Адвокаты заявили, что не могут найти Марину Овсянникову, задержанную после демонстрации плаката в эфире «Первого канала»
Суд признал, что власти Свердловской области нарушают разумные сроки для предоставления жилья бывшим детдомовцам
18:17 Песков заявил, что не располагает данными о нахождении Кадырова на Украине
17:32 В Москве с 15 марта отменяют масочный режим для населения и антиковидные ограничения для бизнеса
16:42 Президент РФ подписал закон о регистрации прав на иностранные самолеты, находящиеся в лизинге
15:05 Штаб ДНР: при ударе по Донецку с использованием ракеты погибли 20 человек
14:29 Meta не разрешит публиковать призывы к убийству глав государств
13:40 В Международной федерации тенниса подтвердили, что сборные России отстранены от соревнований
13:14 МИД КНР не подтвердил информацию о том, что Россия запросила военную помощь
12:37 Правительство установило лимиты по займам для предоставления россиянам «кредитных каникул»
12:11 Министр финансов Силуанов заявил, что для России хотят организовать «искусственный дефолт»
11:51 Коммерсант: производитель бытовой химии P&G повышает отпускные цены в среднем на 40%
В России ожидают дефицит зависимых от импорта детских товаров
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK