Информационный портал «Юграпро» приостановил работу на фоне требований со стороны силовых структур
Россия и мир
Фото: ЮГРАПРО/ugrapro.ru
В ХМАО сетевое издание «Юграпро» объявило о приостановке работы. Заявление редакции опубликовано на портале.
«Мы долгое время делали все возможное для того, чтобы у жителей Ханты-Мансийского автономного округа была возможность получения объективной информации о происходящих в регионе и стране событиях. Но дальнейшая наша работа, в существующих условиях, сопряжена с огромным количеством ограничений, которые делают её бессмысленной и опасной», — говорится в сообщении.
Журналисты заявили, что после начала специальной операции на Украине в адрес редакции со стороны силовых структур начали поступать требования о снятии ранее опубликованных материалов.
Сетевое издание «Юграпро» специализируется на политико-экономической тематике, проведении медиаисследований, рейтингов и рэнкингов в ХМАО.
«Мы долгое время делали все возможное для того, чтобы у жителей Ханты-Мансийского автономного округа была возможность получения объективной информации о происходящих в регионе и стране событиях. Но дальнейшая наша работа, в существующих условиях, сопряжена с огромным количеством ограничений, которые делают её бессмысленной и опасной», — говорится в сообщении.
Журналисты заявили, что после начала специальной операции на Украине в адрес редакции со стороны силовых структур начали поступать требования о снятии ранее опубликованных материалов.
Сетевое издание «Юграпро» специализируется на политико-экономической тематике, проведении медиаисследований, рейтингов и рэнкингов в ХМАО.
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