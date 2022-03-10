Спикер Госдумы Володин сообщил, что Россия не перечислила взнос в 4 млрд в Совет Европы, эти деньги пойдут на поддержку граждан

11.19 Среда, 16 марта 2022
Россия и мир
Фото: Государственная дума РФ
Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал правильным решением выход России из Совета Европы. Он полагает, что «самороспуск» — единственный выход в сложившейся ситуации.

По его словам, 26 лет Россия стремилась вести диалог, но «Совет Европы исповедовал принципы одностороннего движения и двойных стандартов». «28 февраля 1996 года Российская Федерация вступила в Совет Европы. Ожидания были большими: приверженность демократическим идеалам и принципам, гармонизация законодательств стран-участниц, равноправный диалог суверенных государств. Но они не оправдались», — написал спикер у себя в телеграм-канале.

По его словам, Россия входила в число пяти крупнейших спонсоров организации. «В этом году наша страна не перечисляла взнос порядка 4 млрд 200 млн рублей в Совет Европы — деньги, которые понадобятся в условиях санкций. Они пойдут на решение проблем наших граждан, поддержку экономики», — уточнил спикер.

Володин полагает, что Совет Европы утрачивает свой смысл, так как «всё последнее время он посвятил России, её критике, осуждениям, давлению, обращениям и резолюциям». «Без нашей страны коллегам из Совета Европы нечем будет заняться. Остаётся один выход — самораспуститься».

Ранее глава российской делегации РФ в ПАСЕ Петр Толстой заявил, что решение о выходе России из Совета Европы уже принято, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров вручил соответствующее письмо генсекретарю организации.

ПАСЕ проголосовала за выход России из Совета Европы. «За» высказались 216 человек, трое воздержались. В организации заявили, что РФ более не может быть в ней государством-членом.

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Алевтина Трынова © Вечерние ведомости
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