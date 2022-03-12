ЦБ РФ приостановил покупку золота у банков, чтобы удовлетворить спрос населения
Россия и мир
Фото: Центральный Банк России
Банк России сообщает о растущем спросе на золото у населения, в связи с этим регулятор принял решение о приостановке закупки золота у банков.
«В настоящее время возрос спрос со стороны населения на покупку физического золота в слитках, обусловленный, в частности, отменой уплаты НДС при совершении этих операций. В целях создания условий для удовлетворения спроса населения Банк России приостанавливает с 15 марта 2022 года покупку золота у кредитных организаций», — говорится в сообщении на официальном сайте ЦБ РФ.
ЦБ РФ возобновил покупку золота на внутреннем рынке драгметаллов 28 февраля, спустя почти два года после приостановки таких операций.
«В настоящее время возрос спрос со стороны населения на покупку физического золота в слитках, обусловленный, в частности, отменой уплаты НДС при совершении этих операций. В целях создания условий для удовлетворения спроса населения Банк России приостанавливает с 15 марта 2022 года покупку золота у кредитных организаций», — говорится в сообщении на официальном сайте ЦБ РФ.
ЦБ РФ возобновил покупку золота на внутреннем рынке драгметаллов 28 февраля, спустя почти два года после приостановки таких операций.
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