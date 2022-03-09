В Совете Федерации опровергли сообщения об ужесточении наказания за продажу валюты
Россия и мир
Фото: Совет Федерации Федерального Собрания РФ
Заместитель председателя Совета Федерации Николай Журавлёв, член правительственной комиссии по повышению устойчивости развития российской экономики в условиях санкций, заявил, что Совфед не рассматривает меры, которые предполагают ужесточение наказания за продажу и покупку валюты.
«Никаких мер по ужесточению наказания за продажу валюты физическими или юридическими лицами не рассматривается и не обсуждается ни в Совете Федерации, ни в Правительственной комиссии», — говорится в сообщении в официальном телеграм-канале Совета Федерации.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что в ближайшее время может быть обсуждено ужесточение наказания для граждан за продажу и покупку валюты на чёрном рынке. Об этом заявили РИА Новости со ссылкой на сенатора, члена комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольгу Ковитиди.
«Никаких мер по ужесточению наказания за продажу валюты физическими или юридическими лицами не рассматривается и не обсуждается ни в Совете Федерации, ни в Правительственной комиссии», — говорится в сообщении в официальном телеграм-канале Совета Федерации.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что в ближайшее время может быть обсуждено ужесточение наказания для граждан за продажу и покупку валюты на чёрном рынке. Об этом заявили РИА Новости со ссылкой на сенатора, члена комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольгу Ковитиди.
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