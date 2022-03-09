В Совфеде намерены обсудить ужесточение наказания за продажу и покупку валюты на черном рынке
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В ближайшее время может быть обсуждено ужесточение наказания для граждан за продажу и покупку валюты на чёрном рынке.
Об этом заявила РИА Новости сенатор, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди. Какое именно наказание предполагается ввести, не уточняется.
Об этом заявила РИА Новости сенатор, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди. Какое именно наказание предполагается ввести, не уточняется.
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