В Международной федерации тенниса подтвердили, что сборные России отстранены от соревнований
Россия и мир
Фото: официальный сайт ITF/itftennis.com
В Международной федерации тенниса (ITF) подтвердили, что сборные России не смогут принять участие в Кубке Дэвиса и Кубке Билли Джин Кинг 2022 года, сообщает пресс-служба ITF.
Мужскую сборную России в Кубке Дэвиса заменит команда Сербии, женскую сборную в Кубке Билли Джин Кинг — команда Австралии.
1 марта ITF приостановила членство Федерации тенниса России, а также отменила международные турниры на территории страны.
Мужскую сборную России в Кубке Дэвиса заменит команда Сербии, женскую сборную в Кубке Билли Джин Кинг — команда Австралии.
1 марта ITF приостановила членство Федерации тенниса России, а также отменила международные турниры на территории страны.
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