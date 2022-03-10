МИД КНР не подтвердил информацию о том, что Россия запросила военную помощь
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
МИД КНР назвал дезинформацией сообщения о том, что РФ запросила у Китая военную помощь, пишет ТАСС.
Ранее ряд американских СМИ, в частности The New York Times, сообщили, что Россия обратилась к Китаю за военной помощью для проведения спецоперации на территории Украины. Также утверждалось, что Россия попросила экономической поддержки.
Ранее ряд американских СМИ, в частности The New York Times, сообщили, что Россия обратилась к Китаю за военной помощью для проведения спецоперации на территории Украины. Также утверждалось, что Россия попросила экономической поддержки.
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