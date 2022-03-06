Министр финансов Силуанов заявил, что для России хотят организовать «искусственный дефолт»

12.11 Понедельник, 14 марта 2022
Россия и мир
Фото: кадр из программы «Москва. Кремль. Путин»
Глава Минфин Антон Силуанов высказался об обязательствах России по госдолгу и «искусственном дефолте», который хотят организовать западные страны. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

«Заявления о том, что России не может выполнить свои обязательства по госдолгу, не соответствуют действительности. У нас есть необходимый объем средств для обслуживания наших обязательств», — сообщил Силуанов. По его словам, заморозку валютных счетов Банка России и Правительства РФ можно расценивать как «желание ряда зарубежных стран организовать искусственный дефолт, не имеющий под собой реальных экономических оснований».

Он подчеркнул, что Россия готова проводить оплаты в рублях по курсу Банка России на дату платежа. По выпускам еврооблигаций, выпущенных с 2018 года, такая возможность была заложена непосредственно в эмиссионных документах, заявил Силуанов.

Ранее в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» он сообщил, что примерно половина золото-валютных резервов России заморожена. «У нас общий объем резервов около $640 млрд. Около $300 млрд теперь находятся в состоянии, в котором мы не можем их использовать», — заявил глава ведомства.


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Алевтина Трынова © Вечерние ведомости
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