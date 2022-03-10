Роструд перевел горячие линии в круглосуточный режим работы в связи с обстановкой на рынке труда
Россия и мир
Фото: Министерство труда РФ/mintrud.gov.ru
Горячие линии Роструда перешли на усиленный режим работы, сообщается на официальном сайте ведомства.
Федеральная горячая линия 8-800-707-88-41 теперь работает круглосуточно, 7 дней в неделю. «Если вы — сотрудник, и вам нужна консультация по вопросам трудового права — набирайте сразу добавочный 1», — говорится в сообщении.
Региональные горячие линии теперь также работают без выходных, с 9 утра до 9 вечера по местному времени.
Сообщается, что в ведомстве развернули оперативный мониторинг ситуации на рынке труда, инспекторы начали профилактические визиты в компании, чтобы не допустить нарушение трудовых прав работников. По-прежнему можно обратиться с жалобой онлайн — через портал онлайнинспекция.рф.
Ранее круглосуточный режим горячих линий вводился в 2020 году в связи с пандемией.
Федеральная горячая линия 8-800-707-88-41 теперь работает круглосуточно, 7 дней в неделю. «Если вы — сотрудник, и вам нужна консультация по вопросам трудового права — набирайте сразу добавочный 1», — говорится в сообщении.
Региональные горячие линии теперь также работают без выходных, с 9 утра до 9 вечера по местному времени.
Сообщается, что в ведомстве развернули оперативный мониторинг ситуации на рынке труда, инспекторы начали профилактические визиты в компании, чтобы не допустить нарушение трудовых прав работников. По-прежнему можно обратиться с жалобой онлайн — через портал онлайнинспекция.рф.
Ранее круглосуточный режим горячих линий вводился в 2020 году в связи с пандемией.
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