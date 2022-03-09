Австралия ввела санкции против 33 российских бизнесменов и их родственников
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Правительство Австралии объявило о новых санкциях в отношении 33 российских бизнесменов и их родственников. Об этом сообщается на официальном сайте МИД Австралии.
В числе тех, кто попал под санкции:
Роман Абрамович, владелец футбольного клуба «Челси»,
Алексей Миллер, председатель правления ПАО «Газпром»,
Дмитрий Лебедев, председатель совета директоров банка «Россия»,
Сергей Чемезов, председатель правления Ростеха,
Николай Токарев, председатель ПАО «Транснефти»,
Игорь Шувалов, председатель ВЭБ.РФ,
Кирилл Дмитриев, генеральный директор российского Фонда прямых инвестиций (РФПИ).
Сообщается, что санкции вводятся в отношении тех людей, «которые накопили огромное личное состояние и имеют экономическое и стратегическое значение для России».
За последние недели в отношении российских физических и юридических лиц было введено более 460 санкций, в том числе против президента РФ Владимира Путина, политических и военных деятелей, говорится в заявлении австралийского МИД.
«Мы будем продолжать тесно координировать свои действия с нашими партнерами, чтобы заставить Россию дорого заплатить за свои действия», - сообщает ведомство.
В числе тех, кто попал под санкции:
Роман Абрамович, владелец футбольного клуба «Челси»,
Алексей Миллер, председатель правления ПАО «Газпром»,
Дмитрий Лебедев, председатель совета директоров банка «Россия»,
Сергей Чемезов, председатель правления Ростеха,
Николай Токарев, председатель ПАО «Транснефти»,
Игорь Шувалов, председатель ВЭБ.РФ,
Кирилл Дмитриев, генеральный директор российского Фонда прямых инвестиций (РФПИ).
Сообщается, что санкции вводятся в отношении тех людей, «которые накопили огромное личное состояние и имеют экономическое и стратегическое значение для России».
За последние недели в отношении российских физических и юридических лиц было введено более 460 санкций, в том числе против президента РФ Владимира Путина, политических и военных деятелей, говорится в заявлении австралийского МИД.
«Мы будем продолжать тесно координировать свои действия с нашими партнерами, чтобы заставить Россию дорого заплатить за свои действия», - сообщает ведомство.
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