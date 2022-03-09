Генпрокуратура РФ проверит компании, заявившие об уходе с российского рынка
Россия и мир
Фото: Генеральная прокуратура РФ
Генпрокуратура РФ проверит компании, которые заявили об уходе с российского рынка. Это будет сделано в интересах добросовестных предпринимателей и работников, сообщает ведомство.
«Прокурорами установлен жесткий контроль за соблюдением трудового законодательства, в том числе условий трудовых договоров, порядком выплаты заработной платы и определением ее размера, исполнением взятых на себя обязательств перед контрагентами, а также обязательств перед Российской Федерацией», - сообщает Генпрокуратура.
В ведомстве заявляют о недопустимости одностороннего отказа от своих обязательств организациями, заявившими о приостановлении деятельности на территории РФ. «Прокурорами подобные факты будут жестко пресекаться», - говорится в сообщении.
Генпрокурор Игорь Краснов обращает особое внимание на соблюдение прав социально незащищенных групп работников.
Также внимание надзора будет акцентировано на злоупотреблениях, связанных с ограничением поставок продукции узкого товарного сегмента. «Каждому факту прекращения деятельности будет дана правовая оценка на наличие признаков фиктивного и (или) преднамеренного банкротства, ответственность за которые предусмотрена Уголовным кодексом Российской Федерации», - заявляет Генпрокуратура.
«Прокурорами установлен жесткий контроль за соблюдением трудового законодательства, в том числе условий трудовых договоров, порядком выплаты заработной платы и определением ее размера, исполнением взятых на себя обязательств перед контрагентами, а также обязательств перед Российской Федерацией», - сообщает Генпрокуратура.
В ведомстве заявляют о недопустимости одностороннего отказа от своих обязательств организациями, заявившими о приостановлении деятельности на территории РФ. «Прокурорами подобные факты будут жестко пресекаться», - говорится в сообщении.
Генпрокурор Игорь Краснов обращает особое внимание на соблюдение прав социально незащищенных групп работников.
Также внимание надзора будет акцентировано на злоупотреблениях, связанных с ограничением поставок продукции узкого товарного сегмента. «Каждому факту прекращения деятельности будет дана правовая оценка на наличие признаков фиктивного и (или) преднамеренного банкротства, ответственность за которые предусмотрена Уголовным кодексом Российской Федерации», - заявляет Генпрокуратура.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
А получать информацию оперативнее всего и в более непринуждённой форме можно в нашем телеграм-канале. Там свежо, дерзко и есть много того, что мы не публикуем на сайте! Подписывайтесь!
Почти 50% екатеринбуржцев готовы отказаться от товаров компаний, объявивших об уходе с российского рынка
09 марта 2022
09 марта 2022