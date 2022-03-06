Присяжные признали экс-главу Раменского района виновным в убийстве
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Присяжные вынесли обвинительный вердикт по делу экс-главы Раменского района Подмосковья Андрея Кулакова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката.
Кулакова обвиняли в убийстве замглавы Общественной палаты района. По данным следствия, в ночь на 2 мая 2019 года в салоне автомобиля он убил 39-летнюю Евгению Исаенкову, по причине «личного неприязненного отношения». Кулаков был задержан 31 мая того же года. Свою вину он не признал.
Сообщается, что присяжные удалились в совещательную комнату в 18:00 в четверг и обсуждали вердикт до 01:30 пятницы.
Ранее, в октябре 2021 года, присяжные оправдали Кулакова, однако позже Мособлсуд по жалобе прокураты направил дело на новое рассмотрение.
Кулакова обвиняли в убийстве замглавы Общественной палаты района. По данным следствия, в ночь на 2 мая 2019 года в салоне автомобиля он убил 39-летнюю Евгению Исаенкову, по причине «личного неприязненного отношения». Кулаков был задержан 31 мая того же года. Свою вину он не признал.
Сообщается, что присяжные удалились в совещательную комнату в 18:00 в четверг и обсуждали вердикт до 01:30 пятницы.
Ранее, в октябре 2021 года, присяжные оправдали Кулакова, однако позже Мособлсуд по жалобе прокураты направил дело на новое рассмотрение.
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