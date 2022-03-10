В Китае заявили, что санкции ударят по мировой экономике и будут невыгодны для всех
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян прокомментировал позицию Пекина в отношении санкционной политики. Он полагает, что санкции против России нанесут ущерб всей мировой экономике.
«Мировая экономика и так уже находится под тяжелым влиянием пандемии, соответствующие санкции ударят по восстановлению мировой экономики и не принесут выгоды ни одной из сторон», — цитируют премьера РИА Новости. Ли Кэцян выступил на пресс-конференции по итогам ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей.
По его словам, Китай намерен развивать сотрудничество со всеми сторонами на основе взаимовыгодных условий.
«Мировая экономика и так уже находится под тяжелым влиянием пандемии, соответствующие санкции ударят по восстановлению мировой экономики и не принесут выгоды ни одной из сторон», — цитируют премьера РИА Новости. Ли Кэцян выступил на пресс-конференции по итогам ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей.
По его словам, Китай намерен развивать сотрудничество со всеми сторонами на основе взаимовыгодных условий.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
А получать информацию оперативнее всего и в более непринуждённой форме можно в нашем телеграм-канале. Там свежо, дерзко и есть много того, что мы не публикуем на сайте! Подписывайтесь!
Евросоюз наложил санкции на бывшего главу Екатеринбурга
09 марта 2022
09 марта 2022