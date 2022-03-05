Президент Украины Зеленский отрицает разработку оружия массового поражения в стране
Россия и мир
Фото: телеграм-канал Владимира Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский отрицает разработку оружия массового поражения на территории страны. Обвинения в подготовке к бактериологической атаке он назвал необоснованными. Об этом он рассказал на русском языке в своем телеграм-канале.
«Никакого химического или любого другого оружия массового поражения на нашей земле никто не разрабатывает», - заявил Зеленский, добавив при этом, что он отец двоих детей.
По словам президента, «большинство лабораторий остались ещё с советских времен и занимаются обычной наукой, а не военными технологиями».
Ранее в Минобороны РФ заявили, что на территории Украины действуют биолаборатории, которые совместно « с кураторами из Пентагона» работают с возбудителями опасных инфекций.
Россия запросила проведения заседания Совбеза ООН, чтобы обсудить военно-биологическую деятельность США на Украине.
«Никакого химического или любого другого оружия массового поражения на нашей земле никто не разрабатывает», - заявил Зеленский, добавив при этом, что он отец двоих детей.
По словам президента, «большинство лабораторий остались ещё с советских времен и занимаются обычной наукой, а не военными технологиями».
Ранее в Минобороны РФ заявили, что на территории Украины действуют биолаборатории, которые совместно « с кураторами из Пентагона» работают с возбудителями опасных инфекций.
Россия запросила проведения заседания Совбеза ООН, чтобы обсудить военно-биологическую деятельность США на Украине.
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