Дмитрий Медведев предложил бизнесменам, попавшим под санкции, заняться котлетами и булками
Россия и мир
Фото: страница Дмитрия Медведева Вконтакте
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев написал пост о том, как из России уходит иностранный бизнес, при этом он назвал «смешными» действия Вашингтона и Брюсселя, которые придумывают все новые запреты. Частным компаниям приходится участвовать в этом «параде ограничений» во многом вопреки своей воле, полагает Дмитрий Медведев.
«Главная задача политиканов – оказать жёсткое давление на акционеров предприятий, вынудить их подчиниться своей воле. Нежелание зарубежного бизнеса уходить из России, его потенциальные убытки они также не принимают в расчёт», - пишет Медведев. По его словам, иностранным компаниям будет непросто вернуться на российский рынок. Между тем отечественным компаниям и ранее удавалось эффективно решать вопросы в сфере импортозамещения, утверждает политик.
«Справимся и сейчас. Ведь котлеты и булки, причём отличного качества, мы производить и сами умеем. Этим, кстати, могли бы заняться бизнесмены, которые оказались под санкциями. Привет «Макдоналдсу»!», - написал Медведев.
Отметим, что, например, сегодня под санкции Великобритании попали:
– Роман Абрамович - владеет футбольным клубом «Челси», имеет доли в сталелитейном гиганте «Евраз» и в ПАО « ГМК "Норильский никель"»;
– Олег Дерипаска - владеет долями в En+ Group;
– Игорь Сечин - председатель совета директоров компании «Роснефть»;
– Андрей Костин -председатель правления банка ВТБ;
– Алексей Миллер - председатель правления ПАО «Газпром»;
– Николай Токарев - президент российской государственной трубопроводной компании «Транснефть»;
– Дмитрий Лебедев - редседатель Совета директоров банка «Россия».
Активы вошедших в список лиц будут заморожены на территории Великобритании, а они сами подверглись запрету на поездки в страну.
«Главная задача политиканов – оказать жёсткое давление на акционеров предприятий, вынудить их подчиниться своей воле. Нежелание зарубежного бизнеса уходить из России, его потенциальные убытки они также не принимают в расчёт», - пишет Медведев. По его словам, иностранным компаниям будет непросто вернуться на российский рынок. Между тем отечественным компаниям и ранее удавалось эффективно решать вопросы в сфере импортозамещения, утверждает политик.
«Справимся и сейчас. Ведь котлеты и булки, причём отличного качества, мы производить и сами умеем. Этим, кстати, могли бы заняться бизнесмены, которые оказались под санкциями. Привет «Макдоналдсу»!», - написал Медведев.
Отметим, что, например, сегодня под санкции Великобритании попали:
– Роман Абрамович - владеет футбольным клубом «Челси», имеет доли в сталелитейном гиганте «Евраз» и в ПАО « ГМК "Норильский никель"»;
– Олег Дерипаска - владеет долями в En+ Group;
– Игорь Сечин - председатель совета директоров компании «Роснефть»;
– Андрей Костин -председатель правления банка ВТБ;
– Алексей Миллер - председатель правления ПАО «Газпром»;
– Николай Токарев - президент российской государственной трубопроводной компании «Транснефть»;
– Дмитрий Лебедев - редседатель Совета директоров банка «Россия».
Активы вошедших в список лиц будут заморожены на территории Великобритании, а они сами подверглись запрету на поездки в страну.
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