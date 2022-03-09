Google ограничил работу Google Play для пользователей в России, будут доступны только бесплатные приложения
Россия и мир
Фото: главная страница Google
Корпорация Google объявила о приостановке платежной системы Google Play для пользователей в России. Скачать можно будет только бесплатные приложения.
«В связи с нарушениями работы платежных систем, мы приостановим платежную систему Google Play для пользователей в России в ближайшие дни. Это означает, что во время приостановки пользователи не смогут покупать приложения и игры, оплачивать подписки или совершать какие-либо покупки цифровых товаров в приложениях с помощью Google Play в России. Бесплатные приложения останутся доступными в Play Store», - говорится в официальном сообщении корпорации.
«В связи с нарушениями работы платежных систем, мы приостановим платежную систему Google Play для пользователей в России в ближайшие дни. Это означает, что во время приостановки пользователи не смогут покупать приложения и игры, оплачивать подписки или совершать какие-либо покупки цифровых товаров в приложениях с помощью Google Play в России. Бесплатные приложения останутся доступными в Play Store», - говорится в официальном сообщении корпорации.
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