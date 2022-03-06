На президентских выборах в Южной Корее с минимальным отрывом победил кандидат от оппозиции
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
В Южной Корее на выборах президента победу одержал 61-летний кандидат от оппозиции Юн Сок Ёль. Он получил 48,59% голосов, сообщает агентство Yonhap.
Юн представляет консервативную партию «Сила народа», ранее он занимал должность генерального прокурора. Его соперник – кандидат от правящей «Демократической партии Тобуро» Ли Чже Мён, он получил 47,49% (после подсчета 99% голосов). Агентство Yonhap отмечает, что это минимальный отрыв по итогам голосования за всю историю страны.
«Я буду считать национальное единство своим главным приоритетом», — заявил Юн после победы. Как отмечает агентство, новый президент намерен изменить внешнюю политику страны, в том числе отношения с Северной Кореей.
Юн представляет консервативную партию «Сила народа», ранее он занимал должность генерального прокурора. Его соперник – кандидат от правящей «Демократической партии Тобуро» Ли Чже Мён, он получил 47,49% (после подсчета 99% голосов). Агентство Yonhap отмечает, что это минимальный отрыв по итогам голосования за всю историю страны.
«Я буду считать национальное единство своим главным приоритетом», — заявил Юн после победы. Как отмечает агентство, новый президент намерен изменить внешнюю политику страны, в том числе отношения с Северной Кореей.
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