Дмитрий Песков заявил, что тема с биолабораториями в Украине «важна для всего мира»
Россия и мир
Фото: официальный сайт Президента РФ
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков надеется, что в ситуации с биолабораториями на Украине удастся разобраться.
«Тема эта, конечно, очень важна. И важна она, наверное, для всего мира. Будем надеяться, что удастся разобраться с этими учреждениями, которые функционировали на территории Украины и эксплуатация которых фактически осуществлялась американскими специалистами», - ответил Песков на вопросы журналистов в среду.
Ранее заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что на Украине есть биологические лаборатории, где проводятся исследования. Власти США, с ее слов, пытаются не допустить перехода этих объектов под контроль вооруженных сил РФ.
Также официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что в украинских лабораториях вблизи российских границ осуществлялась разработка компонентов биологического оружия. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить эти факты.
«Тема эта, конечно, очень важна. И важна она, наверное, для всего мира. Будем надеяться, что удастся разобраться с этими учреждениями, которые функционировали на территории Украины и эксплуатация которых фактически осуществлялась американскими специалистами», - ответил Песков на вопросы журналистов в среду.
Ранее заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что на Украине есть биологические лаборатории, где проводятся исследования. Власти США, с ее слов, пытаются не допустить перехода этих объектов под контроль вооруженных сил РФ.
Также официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что в украинских лабораториях вблизи российских границ осуществлялась разработка компонентов биологического оружия. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить эти факты.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
А получать информацию оперативнее всего и в более непринуждённой форме можно в нашем телеграм-канале. Там свежо, дерзко и есть много того, что мы не публикуем на сайте! Подписывайтесь!
«Мы все сейчас в заложниках». Настоятель старообрядческой церкви — о событиях в Украине
02 марта 2022
02 марта 2022