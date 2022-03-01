Дмитрий Песков заявил, что тема с биолабораториями в Украине «важна для всего мира»

Алевтина Трынова © Вечерние ведомости

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков надеется, что в ситуации с биолабораториями на Украине удастся разобраться.«Тема эта, конечно, очень важна. И важна она, наверное, для всего мира. Будем надеяться, что удастся разобраться с этими учреждениями, которые функционировали на территории Украины и эксплуатация которых фактически осуществлялась американскими специалистами», - ответил Песков на вопросы журналистов в среду.Ранее заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что на Украине есть биологические лаборатории, где проводятся исследования. Власти США, с ее слов, пытаются не допустить перехода этих объектов под контроль вооруженных сил РФ.Также официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что в украинских лабораториях вблизи российских границ осуществлялась разработка компонентов биологического оружия. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить эти факты.