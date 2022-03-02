Минобороны РФ опубликовало секретные документы Украины о подготовке к наступлению на Донбасс в марте

11.58 Среда, 9 марта 2022
Россия и мир
Фото: Министерство обороны РФ
В распоряжение российских военнослужащих попали секретные документы командования нацгвардии Украины, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. По данным ведомства, эти документы подтверждают скрытую подготовку киевским режимом к наступательной операции в Донбассе в марте 2022 года.

Речь идет о приказе командующего нацгвардии Украины генерал-полковника Балана от 22 января 2022 года. Приказ адресован руководителям территориальных управлений нацгвардии. В документе говорится «об организации подготовки батальонной тактической группы 4 бригады оперативного назначения для выполнения боевых задач в операции объединенных сил в составе бригады ВС Украины».

По данным Минобороны РФ, в документе подробно расписан план подготовки одной из ударных группировок для наступательных действий в зоне так называемой операции объединенных сил на Донбассе. «Документом утверждается организационно-штатная структура батальонно-тактической группы, организация ее всестороннего обеспечения и переподчинения 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде Украины. Особо отмечу, что данное соединение десантно-штурмовых войск Украины с 2016 года натаскивалось американскими и британскими инструкторами по программам подготовки натовского стандарта во Львове», - заявил Конашенков.

«Обращаю внимание, целых пять абзацев 4 пункта уделяется вопросам тщательного отбора личного состава, обследованию психологами и обеспечению высокой мотивации. Для этого нацгвардейцев предписано обеспечить наглядной агитацией, информационно-пропагандистскими материалами, флагами и полиграфической продукцией», - отмечает Конашенков.

Также он обратил внимание на пункт 12 документа, в котором «запрещается направлять в район боевого слаживания и к месту боевых задач нацгвардейцев, показывающих неудовлетворительные результаты психологического тестирования по критерию готовности к риску».

По данным Минобороны РФ, «все мероприятия боевого слаживания националистов предписано завершить до 28 февраля, чтобы в дальнейшем обеспечить выполнение боевых задач в составе украинской операции объединенных сил на Донбассе». Проводимая Россией спецоперация «упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок войск Украины» на неподконтрольные Киеву ЛНР и ДНР в марте, заявил официальный представитель Минобороны РФ.

Отмечается, что на документе стоят оригинальные подписи ответственных должностных лиц.

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Алевтина Трынова © Вечерние ведомости
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