США намерены перебросить в Польшу две батареи ЗРК Patriot
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
США намерены перебросить в Польшу две батареи ЗРК Patriot. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Европейского командования ВС США Адама Миллера.
По данным агентства, Пентагон намерен перебросить ракетные комплексы по предложению Варшавы. В военном ведомстве полагают, что данный шаг позволит «противодействовать каким-либо потенциальным угрозам для США, сил союзников и территории НАТО».
По данным агентства, Пентагон намерен перебросить ракетные комплексы по предложению Варшавы. В военном ведомстве полагают, что данный шаг позволит «противодействовать каким-либо потенциальным угрозам для США, сил союзников и территории НАТО».
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
А получать информацию оперативнее всего и в более непринуждённой форме можно в нашем телеграм-канале. Там свежо, дерзко и есть много того, что мы не публикуем на сайте! Подписывайтесь!
В Екатеринбурге эвакуировали учеников частной гимназии
04 марта 2022
04 марта 2022
Начальником «Уралуправтодора» стал Андрей Жуков
28 февраля 2022
28 февраля 2022