Агентство Fitch понизило кредитный рейтинг РФ до уровня, при котором «дефолт представляется неизбежным»
Россия и мир
Фото: РИА Новости/Владимир Песня
Международное рейтинговое агентство Fitch снизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента РФ в иностранной валюте с «В» до «С». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление агентства.
На прошлой неделе это агентство понизило рейтинг дефолта РФ с «BBB» до уровня «B». В агентстве отмечали, что международные санкции в ответ на события в Украине усилили угрозы для макрофинансовой стабильности и могут подорвать готовность РФ обслуживать госдолг.
Ранее Fitch понизило долгосрочный рейтинг Белоруссии c «B» до «CCC».
Fitch Ratings – рейтинговое агентство, которое входит в «большую тройку» наравне с Moody’s и Standard&Poors. Агентство присваивает международные и национальные рейтинги, которые официально называются рейтингами дефолта эмитента.
Для этого используется специальная шкала.
Так, уровень «BBB» означает хорошую кредитоспособность, низкие ожидания по кредитным рискам, способность своевременно погашать финансовые обязательства.
Уровень «B» предполагает наличие значительных кредитных рисков, однако при этом остается ограниченная «подушка безопасности». То есть финансовые обязательства выполняются, но способность продолжать выплаты зависит от благоприятной экономической конъюнктуры.
Уровень «CCC» значит, что обязательства по ценным бумагам выполняются, однако дефолт представляется реальной возможностью.
При уровне «C» обязательства выполняются, но дефолт представляется неизбежным.
На прошлой неделе это агентство понизило рейтинг дефолта РФ с «BBB» до уровня «B». В агентстве отмечали, что международные санкции в ответ на события в Украине усилили угрозы для макрофинансовой стабильности и могут подорвать готовность РФ обслуживать госдолг.
Ранее Fitch понизило долгосрочный рейтинг Белоруссии c «B» до «CCC».
Fitch Ratings – рейтинговое агентство, которое входит в «большую тройку» наравне с Moody’s и Standard&Poors. Агентство присваивает международные и национальные рейтинги, которые официально называются рейтингами дефолта эмитента.
Для этого используется специальная шкала.
Так, уровень «BBB» означает хорошую кредитоспособность, низкие ожидания по кредитным рискам, способность своевременно погашать финансовые обязательства.
Уровень «B» предполагает наличие значительных кредитных рисков, однако при этом остается ограниченная «подушка безопасности». То есть финансовые обязательства выполняются, но способность продолжать выплаты зависит от благоприятной экономической конъюнктуры.
Уровень «CCC» значит, что обязательства по ценным бумагам выполняются, однако дефолт представляется реальной возможностью.
При уровне «C» обязательства выполняются, но дефолт представляется неизбежным.
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